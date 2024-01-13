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المنتخب الأسترالي يهزم الهند بهدفين في كأس آسيا
Alsumaria Tv
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تمكن منتخب أستراليا اليوم السبت، من التغلب على نظيره الهندي بهدفين نظيفين ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.
وتمكن المنتخب الهندي من الصمود أمام الكنغر الأسترالي طيلة دقائق الشوط الأول والذي انتهى دون أهداف.
وعند الدقيقة 50 من عمر المباراة، تمكن جاكسون إيرفين من تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب استراليا، قبل أن يضيف جوردان بوس الهدف الثاني عند الدقيقة 73.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة لصالح استراليا بهدفين مقابل لا شيء لمنتخب الهند.
ويتواجد المنتخب الأسترالي مع المنتخب الهندي في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً أوزبكستان وسوريا.
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