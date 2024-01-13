اسم مفاجئ.. فان دايك يثير الجدل باختياره أصعب مهاجم

وفرض فيرجيل فان دايك نفسه كأحد أفضل المدافعين في العالم منذ انتقاله إلى ليفربول في عام 2017، وحصد مع الريدز 7 ألقاب، أبرزها لقبا الدوري الإنجليزي الممتاز "برريميرليغ" ودوري أبطال أوروبا.ورغم مواجهة العديد من نجوم كرة القدم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، فقد خرج فان دايك ليؤكد أن أصعب خصم واجهه هو الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم ميلان الإيطالي الحالي، البالغ من العمر 37 عاما.والتقى أوليفييه جيرو ضد قائد ليفربول في 14 مباراة خلال فترة لعبه مع فريقي أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين ومنتخب فرنسا، وأحرز 6 أهداف آخرها في موسم 2019-2020، ومع ذلك، ترك مهاجم ميلان بصمة في مواجهاته ضد فان دايك.وقال فان دايك في مقابلة مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن أقوى مهاجم لعب ضده: "أعتقد أنه أوليفييه جيرو، في كل مرة تعتقد أنك تمكنت من السيطرة عليه، وأنك قمت بمراقبته بشكل جيد، لكنه ينجح دائمًا في التسجيل".وأضاف صاحب الـ33 عاما مبتسمًا: "كان يسجل دائما بطريقة أو بأخرى، برأسه، وقدمه، وركبته.. لقد سجل في كثير من الأحيان ضدي (يبتسم)".وأشار فان دايك إلى مهاجمين آخرين واجه صعوبة في اللعب ضدهم، مثل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، والنرويجي إيرلينج هالاند هداف الفريق السماوي حاليا، والبرازيلي غابرييل جيسوس نجم أرسنال الحالي والسيتي السابق، قائلا: "جميعهم يجعلون مبارياتك صعبة للغاية".يُذكر أنه من المحتمل أن تتجدد المواجهة بين جيرو، الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، ونظيره فان دايك، إذا شارك الثنائي مع منتخبيهما في كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، حيث تم وضع هولندا وفرنسا في نفس المجموعة، ومن المرجح أن يكون هذا هو اللقاء الأخير بينهما.