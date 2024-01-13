التعادل يحكم سيطرته على مواجهة الصين وطاجيكستان في بطولة آسيا

وعجز كلا المنتخبين عن ترجمة الفرص التي سنحت للاعبيهما إلى أهداف على مدار شوطي المباراة، ليحصل كل منهما على نقطة وحيدة.وكان المنتخب الطاجيكي، الذي سجل ظهوره الأول في كأس الأمم الآسيوية، هو الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، فيما نشط منتخب الصين في الدقائق الأخيرة، التي كاد أن يخطف خلالها النقاط الثلاث.بتلك النتيجة، تقاسم كلا المنتخبين المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة، بفارق نقطتين خلف منتخب قطر (حامل اللقب)، الذي يتربع على الصدارة عقب فوزه 3 / 0 على منتخب لبنان (متذيل الترتيب) بلا نقاط، في المباراة الافتتاحية للمسابقة.ويلتقي منتخب لبنان مع نظيره الصيني في الجولة الثانية التي تجرى يوم الأربعاء المقبل، في حين تلعب قطر مع طاجيكستان في نفس اليوم بذات الجولة.يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يتأهلان لدور الـ16 بالبطولة، فيما يتعين على صاحب المركز الثالث الانتظار لمعرفة ما إذا كان بإمكانه التواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول، من أجل حجز مقعد في الأدوار الإقصائية.