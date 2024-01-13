قائد برشلونة يكشف الطريقة الأنسب لتجاوز مدريد في الكلاسيكو

برشلونة يواجه ريال مدريد (الأحد) في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني 2024، المقامة في المملكة العربية السعودية.وأكد روبرتو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني أن "أفضل طريقة" للعب أمام ريال مدريد هي "السيطرة على الكرة".وأضاف: "ينبغي علينا السيطرة على تحركاتهم لأنهم يلعبون بشكل جيد للغاية عند الوصول إلى منطقة الجزاء".وتابع: "علينا أيضا التقدم في النتيجة للشعور بمزيد من الطمأنينة في اللعب، لا يمكن اعتبارا المباراة انتهت أمام ريال مدريد حتى الدقيقة الأخيرة".وعلى غرار ناتشو في ريال مدريد، قد يتوج لاعب الوسط الكتالوني بأول لقب له وهو قائد للفريق، والـ22 مع برشلونة، في حالة حصد كأس السوبر.