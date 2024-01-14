"القوة الكاسحة" تحكم التشكيل المتوقع لكلاسيكو الأرض

وبلغ برشلونة، نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه 2-0 على أوساسونا، أما ريال مدريد فأطاح بجاره أتلتيكو بفوز مثير 5-3.وسلطت صحيفة "ماركا" الضوء على التشكيل المتوقع للكلاسيكو، على النحو التالي:ريال مدريدحراسة المرمى: كيبا أريزابالاجاالدفاع: داني كارفاخال، روديجر، ناتشو، مينديالوسط: تشواميني، فالفيردي، كروس، جود بيلينجهامالهجوم: رودريجو جويس، فينيسيوس جونيوربرشلونةحراسة المرمى: إينياكي بينياالدفاع: بالدي، كريستنسن، كوندي، أراوخوالوسط: فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، بيدريالهجوم: لامين يامال، سيرجي روبيرتو، ليفاندوفسكي