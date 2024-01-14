https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-478978-638408151078467099.jpg
"القوة الكاسحة" تحكم التشكيل المتوقع لكلاسيكو الأرض
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز – رياضة
تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأحد، نحو المملكة العربية السعودية، لمتابعة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.
وبلغ برشلونة، نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه 2-0 على أوساسونا، أما ريال مدريد فأطاح بجاره أتلتيكو بفوز مثير 5-3.
وسلطت صحيفة "ماركا" الضوء على التشكيل المتوقع للكلاسيكو، على النحو التالي:
ريال مدريد
حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا
الدفاع: داني كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي
الوسط: تشواميني، فالفيردي، كروس، جود بيلينجهام
الهجوم: رودريجو جويس، فينيسيوس جونيور
برشلونة
حراسة المرمى: إينياكي بينيا
الدفاع: بالدي، كريستنسن، كوندي، أراوخو
الوسط: فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، بيدري
الهجوم: لامين يامال، سيرجي روبيرتو، ليفاندوفسكي
>> انضم الى السومرية على واتساب