مباريات اليوم بكأس آسيا.. لقاء بين خصمي العراق وصدام "قوي" يجمع إيران وفلسطين

السومرية نيوز – رياضة



تشهد مباريات اليوم في كأس آسيا 2023 المقامة في قطر، صدامًا قويًا بين إيران وفلسطين في المجموعة الثالثة، فيما يستهل المنتخب الياباني -حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب- مشواره بحثًا عن لقب خامس، عندما يواجه فيتنام، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.







وقبل مباريات اليوم في كأس آسيا 2023، شهدت البطولة إجراء 4 مواجهات لحد الآن في البطولة على مدار اليومين الماضيين، استهلها المنتخب القطري بفوز كبير قوامه (3-0) على حساب المنتخب اللبناني، في اللقاء الافتتاحي بملعب لوسيل المونديالي، يوم الجمعة الماضي.



*إيران وفلسطين في مباراة تاريخية

في جدول مباريات اليوم في كأس آسيا يلاقي المنتخب الفلسطيني نظيره الإيراني لأول مرة في تاريخ بالبطولة، في رحلة البحث عن انتصاره الأول بعد 3 مشاركات متتالية في البطولة، وتحقيق التأهل إلى الدور الثاني من كأس آسيا للمرة الأولى من أجل "رسم البسمة على وجوه الشعب الفلسطيني".



وأعرب التونسي مكرم دبوب، مدرب منتخب فلسطين عن أمله في تحقيق مفاجأة على الرغم من الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. وقال: "لدينا فريق جيد، فريقنا جاهز ونأمل أن نقدم أداءً جيدًا حتى نجعل جماهيرنا وشعبنا سعداء". وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة منافسات كأس آسيا منذ الجمعة الماضي، على أن تستمر المنافسة حتى 10 فبراير/ شباط المقبل، في البطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخبًا.وقبل مباريات اليوم في كأس آسيا 2023، شهدت البطولة إجراء 4 مواجهات لحد الآن في البطولة على مدار اليومين الماضيين، استهلها المنتخب القطري بفوز كبير قوامه (3-0) على حساب المنتخب اللبناني، في اللقاء الافتتاحي بملعب لوسيل المونديالي، يوم الجمعة الماضي.في جدول مباريات اليوم في كأس آسيا يلاقي المنتخب الفلسطيني نظيره الإيراني لأول مرة في تاريخ بالبطولة، في رحلة البحث عن انتصاره الأول بعد 3 مشاركات متتالية في البطولة، وتحقيق التأهل إلى الدور الثاني من كأس آسيا للمرة الأولى من أجل "رسم البسمة على وجوه الشعب الفلسطيني".وأعرب التونسي مكرم دبوب، مدرب منتخب فلسطين عن أمله في تحقيق مفاجأة على الرغم من الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. وقال: "لدينا فريق جيد، فريقنا جاهز ونأمل أن نقدم أداءً جيدًا حتى نجعل جماهيرنا وشعبنا سعداء".

وتابع: "الصعوبات ليست جديدة علينا كمنتخب. أنا في فلسطين منذ 13 سنة. في آخر سنتين كانت الظروف صعبة. هذه المرة أكثر ربما.. نتطلع لبلوغ دور الـ16، شعبنا يستحق أن يكون سعيدًا ونحن نلعب من أجله".



من جانبه يبحث المنتخب الإيراني عن الفوز في مباراته الأولى بالبطولة ضمن برنامج مباريات اليوم في كأس آسيا 2023، وذلك في سعيه إلى تحقيق لقبه الرابع الغائب عن خزائنه منذ عام 1976 ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم اليابان.



ورغم أن إيران تعتبر من منتخبات الصف الأول على الصعيد القاري في العقود الثلاثة الأخيرة، فإنها فشلت حتى في بلوغ المباراة النهائية منذ آخر تتويج لها على الرغم من ضمها أسماء لامعة في صفوفها برزت خلال تلك الفترة ومنها علي دائي هداف نهائيات كأس آسيا برصيد 14 هدفًا.



منتخبا الإمارات وهونغ كونغ يلتقيان ضمن مباريات اليوم في كأس آسيا

في المجموعة ذاتها، ضمن مباريات اليوم في كأس آسيا أيضًا، يبني منتخب الإمارات آماله على سلسلة نتائجه المميزة تحت قيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو عندما يلاقي هونغ كونغ الأحد ضمن المجموعة الثالثة.



ومنذ استلام مدرب كوريا الجنوبية السابق قيادة الإمارات في أغسطس/ آب، بديلًا للأرجنتيني رودولفو أروبارينا، حقق "الأبيض" سلسلة من ستة انتصارات تواليًا رسميًا ووديًا، قبل أن يخسر 0-1 أمام عمان في آخر ودية قبل السفر إلى الدوحة، ما يجعله مطالبًا بالتعويض أمام هونغ كونغ ضمن مباريات اليوم في كأس آسيا 2023. في المجموعة ذاتها، ضمن مباريات اليوم في كأس آسيا أيضًا، يبني منتخب الإمارات آماله على سلسلة نتائجه المميزة تحت قيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو عندما يلاقي هونغ كونغ الأحد ضمن المجموعة الثالثة.ومنذ استلام مدرب كوريا الجنوبية السابق قيادة الإمارات في أغسطس/ آب، بديلًا للأرجنتيني رودولفو أروبارينا، حقق "الأبيض" سلسلة من ستة انتصارات تواليًا رسميًا ووديًا، قبل أن يخسر 0-1 أمام عمان في آخر ودية قبل السفر إلى الدوحة، ما يجعله مطالبًا بالتعويض أمام هونغ كونغ ضمن مباريات اليوم في كأس آسيا 2023.