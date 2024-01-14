حسم قضية بنزيما مع اتحاد جدة.. هل سيستمر لنهاية عقده؟

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن بنزيما سيلتحق بمعسكر الفريق الذي سينطلق اليوم الأحد، وحتى نهاية شهر كانون الثاني الحالي، في دبي.وأكد التقرير أن بنزيما سيستمر في صفوف النمور حتى نهاية عقده الذي يمتد لـ3 مواسم.وكانت عدة تقارير أشارت إلى مطالبة بنزيما بالرحيل عن صفوف الاتحاد بعد سلسلة النتائج السلبية في الدور الأول من دوري روشن السعودي.وتقلصت حظوظ الاتحاد في الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي بعدما تراجع للمركز السابع برصيد 28 نقطة وبفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر.