كاساس: نطمح للظفر بكأس آسيا لكنني لا أعد بذلك

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي: إن مباراةَ إندونيسيا ستكون في غايةِ الأهمية بالنسبة إلينا كونها بدايةَ المشوار في بطولةِ كأس آسيا، ونحن جهّزنا أنفسنا لهذه المباراة من أجل الظفر بنقاطها، ولكن هذا لا يعني أن المواجهةَ ستكون سهلةً، حيث أمامنا منافسٌ يمتلك مقوماتٍ جيدةً جداً، إضافةً إلى تواجد عددٍ من اللاعبين المحترفين في صفوفه، ولكن هدفنا الذي نتطلع إليه هو تحقيق الفوز في أول مباراة لنا.وأضاف: الفوزُ على إندونيسيا في البصرة جاءَ في ظروفٍ مختلفةٍ، ولايمكن مقارنتها في أجواءِ البطولة الحالية، ولكل مباراةٍ ظروفها ولا نعلم ما سيحدث في كل مباراة.وأكد كاساس: أثقُ بلاعبي المنتخب العراقيّ، فهم على درجةٍ عاليةٍ من الذكاء والمسؤولية، وسنعملُ جميعنا جاهزين من أجل أن نساعد الجماهيرَ العراقيٌة وتحقيق نتائج ايجابية في هذه البطولة للذهاب بعيداً، وهذا ما نتمنى، لكن ما تريده والواقع لا يأتي بمجرد ما تتمناه، لذلك نطمح للظفر بكأس آسيا لكنني لا أعد بذلك.ويستكمل المنتخب العراقي تدريباته في مراكز التدريب التابعة لنادي الغرافة الرياضي، إذ يتم السماح بحضور وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة فقط، وبعدها يتم الإغلاق؛ للدخول فعليًّا في التدريبات الجادة.وفي ذات السياق، حدّد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هوية حكم مباراة العراق وإندونيسيا، إذ تمت تسمية الحكم الأوزبكي إلجيز تاتاشيف، لقيادة المباراة التي ستُقام على استاد أحمد بن علي مساء بعد غدٍ الإثنين.وسبق للمنتخب العراقي أن فاز على إندونيسيا في السادس عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنتيجة 5-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.ويقع المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا والتي ستنطلق مبارياتها غدًا الأحد بمواجهة فيتنام واليابان على استاد الثمامة عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت العراق.