أول لاعب بوليفي يحترف في العراق عبر بوابة القوة الجوية

وذكر القوة الجوية في بيان رسمي إنه "جرى التعاقد مع الدولي بيدرازا، البالغ من العمر 28 عاما، قادما من بطل الدوري البوليفي ذي سترونجيست".ويعد بابلو بيدرازا، أول محترف بوليفي يظهر في تاريخ الدوري العراقي لكرة القدم.وكان القوة الجوية قد تعاقد في الموسم الماضي، مع عدد من اللاعبين من أمريكا الشمالية، على غرار مدافع منتخب بنما، رودريك ميلير.ويسعى الصقور تحت قيادة المدرب أيوب أوديشو، إلى تدعيم خط الدفاع قبل عودة مباريات دوري النجوم وكأس العراق.يذكر أن القوة الجوية باشر تدريباته مجددا في بغداد، مع غياب الثلاثي الدولي أيمن حسين وعلي جاسم وإبراهيم بايش، نظرا لتواجدهم مع منتخب العراق في كأس آسيا.