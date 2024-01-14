رونالدو سيحضر كأس السوبر الاسباني في السعودية

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاحد، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي، سيكون حاضرا في كلاسيكو السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي ستقام على ملعب الأول بارك، وان جماهير الميرنجي سوف تقوم بترديد اسمه في الدقيقة السابعة من زمن المباراة تكريما لمسيرته مع الفريق الملكي.





1- أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا (سجل 105 هدفاً في البطولة القارية مع ريال مدريد)



2-أفضل هداف مدريديستا في الليجا (312) هدف



3- حقق العديد من الألقاب مع ريال أهمها :



لقب دوري أبطال أوروبا (4 مرات)



كأس العالم للأندية (3)



كأس السوبر الأوروبي (3)



الدوري الإسباني (2)



كأس الملك (2)



كأس السوبر الإسباني (2).

يذكر ان رونالدو حطم العديد من الأرقام القياسية مع ريال مدريد أهمها :1- أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا (سجل 105 هدفاً في البطولة القارية مع ريال مدريد)2-أفضل هداف مدريديستا في الليجا (312) هدف3- حقق العديد من الألقاب مع ريال أهمها :لقب دوري أبطال أوروبا (4 مرات)كأس العالم للأندية (3)كأس السوبر الأوروبي (3)الدوري الإسباني (2)كأس الملك (2)كأس السوبر الإسباني (2).