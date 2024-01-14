أسود الرافدين بالطقم الأبيض خلال مواجهة إندونيسيا (صور)

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "مثّل الجانب العراقيّ كلٌ من المدير الإداريّ مهدي كريم و المنسق الإعلاميّ محمد عماد والمنسق الأمنيّ عمر كاظم وطبيب المنتخب محمد ناصف ومدير التجهيزات حقي إبراهيم، وتمت مناقشةُ كل ما يتعلق بالأمورِ الإداريّة والإعلاميّة والطبيّة و الأمنيّة واللوجستيّة مع آخر تحديثاتها التي ستطبقُ في بطولةِ كأس آسيا".وأضاف، انه "تم مناقشةِ وتقديم شرحٍ تفصيلي للتحديثاتِ التكنولوجية التي ستطرأ على جميع مبارياتِ البطولة، وتقرر أن يرتدي منتخبنا الطقمَ الأبيض الكامل بينما يرتدي حراسُ المرمى اللون الأصفر، فيما سيرتدي منتخبُ إندونيسيا الطقمَ الأحمر الكامل وحراسه باللونِ السماوي".