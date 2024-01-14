قبيل الموقعة المرتقبة.. اليابان تبعث رسائل إلى العراق عبر فيتنام

وسجلت اليابان مبكراً عبر اللاعب تاكومي مينامينو في الدقيقة 11، قبل أن يرد "دينه باك نجوين" سريعاً ويحرز التعادل لفيتنام في الدقيقة 16.وفي الدقيقة 33 أحرز اللاعب الفيتنامي "توان هاي فام" الهدف الثاني لمنتخب بلاده، لتعود اليابان وتسجل التعادل عبر لاعبها "تاكومي مينامينو" في الدقيقة 45.وقبل نهاية الوقت الإضافي للشوط الأول، وتحديداً في الدقيقة 48 سجل كايتونا كامورا الهدف الثالث للساموراي.واختتم أهداف الكمبيوتر الياباني أياسي يويدا، عندما أحرز الهدف الرابع في الدقيقة 85.وبهذا الفوز، حصد منتخب اليابان أول ثلاث نقاط في البطولة، بينما بقي المنتخب الفيتنامي في المركز الأخير دون نقاط.وتلعب اليابان وفيتنام في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبنا الوطني العراقي ومنتخب إندونيسيا.وفي تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غد الاثنين، يلاعب العراق منتخب إندونيسيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة الآسيوية.بينما يلاعب منتخبنا العراقي، يوم الجمعة المقبل، منتخب اليابان، عند الساعة الثانية والنصف بتوقيت بغداد.