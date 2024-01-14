ريال مدريد يهزم برشلونة برباعية ويتوج بالسوبر الإسباني

قاد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، فريقه للفوز بنتيجة (4-1) خلال مواجهة برشلونة، بنهائي كأس السوبر الإسباني، مساء اليوم الأحد، على ملعب "الأول بارك" في السعودية.



سجل لريال مدريد كل من فينيسيوس جونيور "هاتريك" في الدقائق 7، 10، و39، ورودريجو في الدقيقة 64، بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 33.



وبهذا الانتصار توج الملكي بلقب السوبر للمرة 13 في تاريخه، ليصبح على بعد لقب وحيد من برشلونة الأكثر تتويجا بالبطولة.