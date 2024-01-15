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اليوم.. المنتخب الوطني يبدأ مشواره الآسيوي الشاق بمواجهة إندونيسيا

رياضة

2024-01-15 | 02:04
اليوم.. المنتخب الوطني يبدأ مشواره الآسيوي الشاق بمواجهة إندونيسيا
1,530 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يحتضن ملعب محمد بن علي الخاص بنادي الريان القطري في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الاثنين، لعبة العراق واندونيسيا في اولى مباريات المنتخبين في بطولة آسيا المقامة حاليا في دولة قطر.

ويسعى أسود الرافدين لتحقيق بداية مثالية والفوز على منافسه إندونيسيا، قبل دخول الجولة الثانية وملاقاة اليابان ومن ثم مواصلة المشوار قبل لقاء فيتنام في الجولة الثالثة الأخيرة.

ويدرك منتخب العراق صعوبة المباراة، خاصة وأن إندونيسيا تمتلك مقومات جيدةً كما أن لديها عدداً من المحترفين.


وعقد امس الأحد المؤتمرُ الصحفيّ لمدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، إلى جانبِ لاعب المنتخب أسامة رشيد والخاصّ بلعبة العراق واندونيسيا اليوم الاثنين.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي إن مباراةَ إندونيسيا ستكون في غايةِ الأهمية بالنسبة إلينا كونها بدايةَ المشوار في بطولةِ كأس آسيا، ونحن جهّزنا أنفسنا لهذه المباراة من أجل الظفر بنقاطها، ولكن هذا لا يعني أن المواجهةَ ستكون سهلةً، حيث أمامنا منافسٌ يمتلك مقوماتٍ جيدةً جداً، إضافةً إلى تواجد عددٍ من اللاعبين المحترفين في صفوفه، ولكن هدفنا الذي نتطلع إليه هو تحقيق الفوز في أول مباراة لنا.

وأضاف، الفوزُ على إندونيسيا في البصرة جاءَ في ظروفٍ مختلفةٍ، ولا يمكن مقارنتها في أجواءِ البطولة الحالية، و لكل مباراةٍ ظروفها و لا نعلم ما سيحدث في كل مباراة.

وأكد كاساس: أثقُ بلاعبي المنتخب العراقيّ، فهم على درجةٍ عاليةٍ من الذكاء والمسؤولية، وسنعملُ جميعنا جاهزين من أجل أن نساعد الجماهيرَ العراقيٌة وتحقيق نتائج ايجابية في هذه البطولة للذهاب بعيداً، وهذا ما نتمنى، لكن ما تريده والواقع لا يأتي بمجرد ما تتمناه، لذلك نطمح للظفر بكأس آسيا لكنني لا أعد بذلك.

من جهته اوضح لاعبُ المنتخب الوطنيّ أسامة رشيد في المؤتمر الصحفيّ الذي عقدَ امس الأحد، والخاصّ بلعبة العراق واندونيسيا، أن مباراةَ اليوم في غايةِ الأهمية، مشيراً إلى نتيجةِ مواجهة العراق و إندونيسيا في تصفياتِ كأس العالم (٥-١) بأنها تحققت في ظروفٍ مختلفةٍ لا يمكن مقارنتها بمبارياتِ كأس آسيا، لذلك مثل هكذا مواجهاتٍ متكررة تحملُ في طياتها نوعاً من التعقيدِ، لذلك سنحرصُ على التركيزِ والصفاء الذهني من أجل الفوز في هذه المباراة.

وعبّر رشيد عن سعادته وهو يشارك في النُسخةِ الثالثة له في مسيرته مع المنتخبِ الوطنيّ، و هذا الأمرُ يحملُ مسؤوليةً أكبر وجهداً مضاعفاً من أجل الظُهورِ بمستوى ملفتٍ.
ودعم لاعبُ منتخبنا الوطنيّ الجيلَ الواعد الجديد من اللاعبين المتواجدين في المنتخبِ الوطنيّ، ليقدموا أفضلَ ما لديهم، وعكس صُورةٍ مشرفةٍ عن العراق.

ومن جانبه أكد مدرب منتخب اندونيسيا شين تاي، نحترم منتخب العراق، لكن لا نخشاه، وسنعمل على تقديم مباراة كبيرة اليوم في بطولة آسيا.

واضاف ان منتخب إندونيسيا سيظهر بمستوى مختلف تماما عن ذلك الذي ظهر به في مدينة البصرة العراقية بتصفيات مونديال الفين وستة وعشرين.

كما عقد ظهر امس الأحد المؤتمرُ الفنيّ لمُباراةِ منتخبنا الوطنيّ وإندونيسيا في ملعبِ محمد بن علي الذي سيحتضن مواجهةَ اليوم الاثنين بين المنتخبين.

وادى المنتخبُ الوطنيّ وحدته التدريبية مساء امس في العاصمة القطرية الدوحة، تحضيراً لمُواجهةِ منتخب إندونيسيا في مُستهل مشواره الآسيويّ اليوم الاثنين في اللقاءِ الذي سيجمع المنتخبين في ملعبِ محمد بن علي الخاصّ بنادي الريان ضمن إطار مبارياتِ الجولة الأولى لفرق المجموعةِ الرابعة، وشاركَ في التدريبات جميعُ اللاعبين الـ26 ، والتي شهدت حُضورَ رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، إضافةً الى تواجد النائبِ الأول لرئيس الاتحاد علي جبار والأعضاء غالب الزاملي، ويحيى زغير ومحمد ناصر والأمين العامّ محمد فرحان، وقدّم جميعهم الدعمَ والإسناد لكتيبةِ الأسود من أجل الظهور بشكلٍ مشرفٍ في هذا المحفل القاري الكبير، وعكس صُورةٍ طيبةٍ عن كرة القدم العراقيّة، وذلك أثناء لقائهم اللاعبين قبل انطلاقِ الوحدة التدريبيّة.

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