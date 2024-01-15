شيبا وشبابا ونساء.. العراقيون يتزاحمون بأول طائرة إلى قطر لمؤازرة المنتخب (صور)

وأعلنت الخطوط الجوية العراقية تسيير أول رحلة مباشرة من بغداد الى الدوحة لنقل الجماهير العراقية لمؤازرة منتخبنا الوطني، قبيل ساعات من انطلاق لعبة العراق واندونيسيا.واظهرت صور وردت للسومرية نيوز، تنوع الفئات المتوجهة لمؤازرة المنتخب الوطني باعمار مختلفة.ومن المؤمل ان يواجه المنتخب الوطني العراقي اليوم الاثنين نظيره الاندونيسي ضمن منافسات كأس اسيا المقامة في قطر.