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شيبا وشبابا ونساء.. العراقيون يتزاحمون بأول طائرة إلى قطر لمؤازرة المنتخب (صور)
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز-رياضة
امتلأت اول طائرة عراقية مخصصة لجماهير كأس اسيا متجهة الى قطر، بفئات مختلفة من المواطنين العراقيين شيبا وشبابا ونساء، متجهين لمؤازرة المنتخب الوطني في أول خطوات مشواره نحو كأس اسيا.
وأعلنت الخطوط الجوية العراقية تسيير أول رحلة مباشرة من بغداد الى الدوحة لنقل الجماهير العراقية لمؤازرة منتخبنا الوطني، قبيل ساعات من انطلاق لعبة العراق واندونيسيا.
واظهرت صور وردت للسومرية نيوز، تنوع الفئات المتوجهة لمؤازرة المنتخب الوطني باعمار مختلفة.
ومن المؤمل ان يواجه المنتخب الوطني العراقي اليوم الاثنين نظيره الاندونيسي ضمن منافسات كأس اسيا المقامة في قطر.
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