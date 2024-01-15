الكويت تعتذر عن استضافة بطولة كأس الخليج

ومن المقرر أن يجتمع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، غداً الثلاثاء في الدوحة، لمناقشة بديل دولة الكويت التي اعتذرت عن استضافة بطولة كأس الخليج الـ26.وأعلن المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج، أمس الأحد، أنه سيعقد اجتماعه الأول لعام 2024، برئاسة حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد، في العاصمة القطرية الدوحة غداً.وأشارت وسائل إعلام قطرية إلى أن الاجتماع الذي يعقد على هامش إقامة بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حالياً في قطر، سيناقش الدولة البديلة للكويت.ولا يُعرف سبب اعتذار الكويت عن عدم استضافة الدورة القادمة، لكن نظام البطولة ينص على تحديد دولة بديلة في حال اعتذار البلد المستضيف لأي ظرف طارئ.كذلك سيُحدد في الاجتماع أعضاء اللجان الدائمة، واعتماد محضر الاجتماع السابق للمكتب التنفيذي.وفي مايو الماضي، أعلن اتحاد كأس الخليج العربي للعبة أن الجمعية العمومية المنعقدة في العاصمة القطرية صدقت على استضافة الكويت "خليجي 26"، في ديسمبر/ كانون الأول 2024.وسبق أن اعتذرت الكويت في العام 2016، عن عدم تنظيم كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23"، التي كان مقرراً أن تستضيفها الكويت بنفس العام.يذكر أن الكويت -التي يتصدر منتخبها قائمة الفائزين بلقب كأس الخليج برصيد 10 ألقاب- كانت ملاعبها ستحتضن هذه البطولة للمرة الخامسة.