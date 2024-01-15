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تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة إندونيسيا في بطولة آسيا
Alsumaria Tv
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تنشر السومرية نيوز، تشكيلة اسود الرافدين لمواجهة المنتخب الإندونيسي اليوم الاثنين في الساعةِ الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا.
وجاءت التشكيلة وفق الآتي:
جلال حسن، علي عدنان ، سعد ناطق ، حسين علي ، ميرخاس دوسكي، أسامة رشيد ، أمير العماري ، أبراهيم بايش ، علي جاسم ، زيدان إقبال ، مهند علي .
الأحتياط : فهد طالب ، أحمد باسل ، ريبين سولاقا، فرانس ضياء ، يوسف أمين ، علي الحمادي ، بشار رسن ، أيمن حسين ، أحمد علي ، زيد تحسين ، أحمد يحيى ، منتظر ماجد .
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