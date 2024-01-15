تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة إندونيسيا في بطولة آسيا

وجاءت التشكيلة وفق الآتي:جلال حسن، علي عدنان ، سعد ناطق ، حسين علي ، ميرخاس دوسكي، أسامة رشيد ، أمير العماري ، أبراهيم بايش ، علي جاسم ، زيدان إقبال ، مهند علي .الأحتياط : فهد طالب ، أحمد باسل ، ريبين سولاقا، فرانس ضياء ، يوسف أمين ، علي الحمادي ، بشار رسن ، أيمن حسين ، أحمد علي ، زيد تحسين ، أحمد يحيى ، منتظر ماجد .