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أول تعليق حكومي على فوز أسود الرافدين ضد اندونيسيا في البطولة الآسيوية
Alsumaria Tv
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بارك رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، فوز أسود الرافدين على منتخب اندونيسيا في بطولة كأس آسيا.
وقال السوداني في تغريدة عبر منصة "أكس"، "مبارك لمنتخبنا الكرويّ فوزه المهمّ والمستحقّ على المنتخب الإندونيسي، في مستهلّ مشواره الآسيوي، وتحية للجماهير العراقية التي آزرت وشجعت من أرض الملعب أو خارجه، وإلى مزيد من الانتصارات التي ترفع اسم العراق عاليًا في كلّ المحافل".
وتغلب العراق على اندونيسيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا.
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