الفيفا يعلن جوائز "الأفضل" في عام 2023.. ميسي أفضل لاعب

أقيم في العاصمة البريطانية لندن، حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2023، والذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وشهد الحفل فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب، والتي اعتبرت مفاجئة، نظرا لترشيح نجم مانشستر سيتي أيرلنج هالاند بقوة للجائزة، كما فاز مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا بجائزة أفضل مدرب.

يما يلي النتائج الكاملة للجوائز، ولقطات للفائزين بالحفل..

جائزة أفضل لاعب

الفائز بالجائزة: ليونيل ميسي

تسلم الجائزة تيري هنري، الذي تولى تقديم الحفل، وهو زميل ميسي السابق في برشلونة، نظرا لعدم حضور ميسي الحفل

جائزة أفضل لاعبة

الفائزة بالجائزة: أيتانا بونماتي، لاعبة برشلونة والمنتخب الإسباني



جائزة أفضل جمهور

مشجع نادي أتلتينكو الأرجنتيني هيوجو دانيال، الذي حضر مباراة الدرجة الأولى الأرجنتيني برفقة ابنه الرضيع



جائزة بوشكاش لأجمل هدف

الهدف الفائز اللاعب البرازيلي وليام مادروغا



تكريم خاص

تم تكريم 3 من أساطير كرة القدم العالمية الذين رحلوا مؤخرا، السير تشارلتون أسطورة الكرة الإنجليزية، وماريو زاغالو أسطورة الكرة البرازيلية، ومؤخرا فرانس بيكنباور أسطورة الكرة الألمانية.