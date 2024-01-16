كيف فاز ميسي بجائزة "THE BEST" رغم تساوي النقاط مع هالاند؟

السومرية نيوز – رياضة



أثار فوز النجم الأرجنتيني ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023 "ذا بيست"، مساء الاثنين، جدلا كبيرا بحفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".







وكان فوز ميسي بالجائزة وذلك للمرة الثالثة في تاريخه، ليتجاوز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والمهاجم البولندي روبرت لياندوفسكي مفاجئا، إذ اعتمد التصويت على الإنجازات خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022، وحتى 20 أغسطس الماضي 2023، وبالتالي لم يدخل إنجاز ميسي بتحقيق لقب بطل كأس العالم ضمن هذه الفترة.



فيما قاد هالاند "السيتزنس" لموسم تاريخي في 2022-2023، توج فيه بثلاثية "الدوري المحلي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".



وتساوى الثنائي ميسي وهالاند، في عدد النقاط، حيث حصل كل منهما على 48 نقطة، ليتم اللجوء إلى تصويت قادة المنتخبات والأندية، لتحديد الفائز بالجائزة.



وجمع ميسي عدد نقاط أكبر من هالاند، في تصويت القادة، لذلك حصل على أفضلية التتويج بجائزة "ذا بيست"، لعام 2023.



وحصل الأسطورة الأرجنتينية، على 13 نقطة من تصويت قادة الأندية والمنتخبات، بينما جمع المهاجم النرويجي، 11 نقطة فقط.



ويتم اللجوء إلى تصويت القادة والمنتخبات، لتحديد الفائز بـ"ذا بيست"، حال تساوي عدد النقاط، وذلك وفق المادة 12 من اللائحة المنظمة للجائزة. وتتويج الأسطورة الأرجنتينية، بجائزة "ذا بيست 2023"، جاء بعد منافسة "شرسة" مع النجم النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.وكان فوز ميسي بالجائزة وذلك للمرة الثالثة في تاريخه، ليتجاوز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والمهاجم البولندي روبرت لياندوفسكي مفاجئا، إذ اعتمد التصويت على الإنجازات خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022، وحتى 20 أغسطس الماضي 2023، وبالتالي لم يدخل إنجاز ميسي بتحقيق لقب بطل كأس العالم ضمن هذه الفترة.فيما قاد هالاند "السيتزنس" لموسم تاريخي في 2022-2023، توج فيه بثلاثية "الدوري المحلي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".وجمع ميسي عدد نقاط أكبر من هالاند، في تصويت القادة، لذلك حصل على أفضلية التتويج بجائزة "ذا بيست"، لعام 2023.وحصل الأسطورة الأرجنتينية، على 13 نقطة من تصويت قادة الأندية والمنتخبات، بينما جمع المهاجم النرويجي، 11 نقطة فقط.

تُمنح جوائز ذا بيست لأفضل أداء رياضي في كرة القدم خلال عام ميلادي واحد، لأفضل لاعب، ومدرب، وجمهور، وتشكيل مثالي، وهدف، ولعب نظيف، بالتحديد في الفترة بين 19 ديسمبر/ كانون الأول إلى 20 أغسطس/ آب.



وتم الحفل تحت شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويحمل اسم الأفضل "the best"، وهي جائزة حديثة العهد، إذ عرفها العالم منذ عام 2016، وكان للبرتغالي كريستيانو رونالدو شرف السبق للفوز بها.



وجاء أول حفل خاص بـ"فيفا" بعد انتهاء شراكة أكبر مؤسسة دولية في كرة القدم مع مجلة "فرانس فوتبول"، حيث قدما جائزة مشتركة لأفضل لاعب في العالم، في الفترة من عام 2010 حتى عام 2015.

وجاءت قائمة الفائزين بجائزة The Best كالتالي:

2016 - كريستيانو رونالدو



2017 - كريستيانو رونالدو



2018 - لوكا مودريتش



2019 - ليونيل ميسي



2020 - روبرت ليفاندوفسكي



2021 - روبرت ليفاندوفسكي



2022 - ليونيل ميسي

