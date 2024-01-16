بعد الجولة الأولى.. إليك ترتيب مجموعة العراق في بطولة كأس آسيا 2023

واستهل المنتخب العراقي مشواره في كأس آسيا قطر 2023، بالفوز على إندونيسيا بنتيجة (3-1) في المباراة التي أُقيمت على استاد أحمد بن علي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة الآسيوية.وتناوب على تسجيل ثلاثية "أسود الرافدين" كل من مهند علي في الدقيقة (17)، وأسامة رشيد في الدقيقة (45+7) من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأيمن حسين في الدقيقة (75)، في المقابل حمل هدف إندونيسيا الوحيد، توقيع اللاعب مارسيلينيو فيردينان في الدقيقة (37).وبهذا الفوز، احتل العراق وصافة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن المنتخب الياباني المتصدر الذي تغلّب الأحد الماضي على فيتنام بنتيجة (4-2).