اتحاد كأس الخليج: النسخة القادمة في الكويت والعراق بديلا

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "عقد المكتبُ التنفيذيّ لاتحادِ كأس الخليج العربيّ اجتماعه، اليوم، برئاسةِ الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني بحُضورِ النائبِ الأول لرئيسِ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم، عضو المكتب التنفيذيّ لاتحادِ كأس الخليج علي جبار".وأضاف، ان "الاتحادُ أكد في اجتماعه إقامةَ النُسخة الـ(26) المُقبلة في دولةِ الكويت في موعدها المُعلن سابقاً، فيما قررَ اختيارَ العراق دولةً بديلةً على وفق النظامِ الأساس للاتحاد".وأشار البيان الى انه "ناقش الاجتماعُ إقامةَ بطولات الفئاتِ السنيّة للاتحادِ في الفترةِ المُقبلة".