قبيل لقاء اليابان.. رحلة مفاجأة لاحد نجوم المنتخب الوطني الى البرتغال

ونجح رشيد المحترف بصفوف فيزيلا البرتغالي في المساهمة بفوز المنتخب العراقي على إندونيسيا (3-1) وتمكن من تسجيل الهدف الثاني.وسيغيب رشيد عن التدريبات قبل مواجهة اليابان في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس آسيا المقامة حاليا في قطر، وذلك لاستقبال مولود جديد.وحصل رشيد على إذن المدير الفني خيسوس كاساس، للتواجد مع زوجته في البرتغال.وخاض المنتخب العراقي وحدة تدريبية اليوم الثلاثاء في مراكز التدريب بنادي الغرافة.وحضر التدريبات رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، الذي قدم التهنئة للمنتخب بالفوز في بداية المشوار الآسيوي، متمنيا مضاعفة الجهود في المباريات المقبلة.وغاب اللاعب سعد ناطق عن التدريبات إذ خضع لفحص في يده اليمنى بمستشفى اسبيتار تحت إشراف طبيب المنتخب محمد ناصف، بعد إصابته أمس أمام إندونيسيا.