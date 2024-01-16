Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
العراق يقدم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ميسي يتعرض لسخرية كبيرة بعد جائزة "ذا بيست" والفيفا محرج

رياضة

2024-01-16 | 13:37
ميسي يتعرض لسخرية كبيرة بعد جائزة &quot;ذا بيست&quot; والفيفا محرج
4,028 مشاهدة

أثار تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، بجائزة "ذا بيست" المقدمة من الـ"فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، جدلا واسعا وسخرية كبيرة.

وتم الإعلان عن منح ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي أقيم مساء أمس الاثنين، في العاصمة البريطانية لندن.

وحصل النجم الأرجنتيني على 48 نقطة في التصويت النهائي بالتساوي مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، لكن النجم الأرجنتيني تفوق بفضل اختياره في المركز الأول من قبل 107 قادة للمنتخبات، مقابل 46 لمهاجم مانشستر سيتي.

وذهبت الجائزة إلى ميسي، في الوقت الذي توج فيه إيرلينغ هالاند بثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، وسجل المهاجم الدولي النرويجي أكثر من 50 هدفا في الموسم الماضي، ليتفاجأ الكثير من المتابعين بفوز ميسي بالجائزة.

وتوقع الكثيرون أن ميسي لن يحظى بشرف نيل الجائزة خاصة أنه حققها في 2022 عن لقب كأس العالم الذي توج به مع الأرجنتين، في المقابل لم يحقق أي إنجاز كبير في 2023 سوى لقب الدوري الفرنسي وكأس الدوريات في أمريكا، وذلك خلال فترة التصويت عن الجائزة بين 19 ديسمبر 2022 و20 أغسطس 2023.

وانتقدت الكثير من الصحف العالمية فوز ميسي، البالغ من العمر 36 عاما، بالجائزة، خاصة أن تتويجه بكأس العالم 2022 في قطر جاء قبل فترة تقييم المرشحين لجائزة "ذا بيست 2023".

ووصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تتويج ميسي بجائزة الأفضل بأنها أكبر مفاجأة في تاريخ جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وشددت المدريدية على أن فوز ميسي بالجائزة ينسف بشكل جذري ما يقال عن مصداقية جائزة الـ"فيفا".

وسخرت "ماركا" من ذلك الأمر من خلال صورة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تداولها بشكل واسع.

ووضعت الصحيفة تصميما لميسي وهو يحمل جائزة "ذا بيست" وتظهر عليه علامات الشيخوخة كرجل عجوز، وكتبت على الصورة "ميسي أفضل لاعب في العالم عام 2066".

وعلقت "ماركا" على الصورة بعبارة ساخرة تضمنت: "نحن قادمون من المستقبل ولدينا أخبار لكم.. ليونيل ميسي الأفضل في 2066".

وفي سياق متصل، لم يفوت حساب "Troll Football" الشهير الفرصة للسخرية من الأمر، وسار على النهج نفسه بصورة معدلة جديدة لميسي يبدو فيها عجوزا.

وكتب الحساب الساخر تعليقا عليها: "العام هو 2048، فاز ميسي البالغ من العمر 60 عاما بجائزة الفيفا الأفضل والكرة الذهبية عن كأس العالم التي فاز بها في عام 2022.

بداية ومع صباح يوم الاثنين، كانت الأجواء كلها في العاصمة البريطانية لندن، التي احتضنت الحفل، تشير إلى تتويج إيرلينغ هالاند بجائز "ذا بيست"، بفضل الثلاثية التاريخية وجائزتي هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ولكن قبل انطلاق فعاليات الحفل، تبين أن ميسي ومبابي لن يحضرا الحفل، وهو الأمر الذي فعله هالاند أيضا، حيث قرر عدم السفر من الأساس إلى العاصمة لندن.

ورغم أن الفيفا كان يتفاخر بالسرية المحاطة بها الجائزة، إلا أن عدم حضور الثلاثي المرشح للجائزة الأهم في الحفل، كان سخيفا للغاية له.
ومع إعلان فوز ميسي بالجائزة، رغم عدم حضوره، كانت الدهشة هي الغالبة في قاعة الحفل خاصة على وجه ألف أنجي والد إيرلينغ هالاند.

ومن جانبه، لم يظهر السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كما هو معتاد للإدلاء بتصريحات للصحفيين، وهو ما كان مثيرا للشك.

وطبقا لصحيفة "ماركا"، فإن عدم قيام إنفانتينو بتصريحات صحفية، يكشف عن شعوره بالحرج من مفاجأة حصول ميسي على الجائزة.

يذكر أن ميسي أصبح أول لاعب يفوز بجائزة "ذا بيست" 3 مرات منذ ظهورها بهذا الشكل في عام 2016، وذلك أعوام 2019 و2022 و2023.
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
بالفيديو من البصرة.. صواريخ في سماء المحافظة
Play
20.89%
15:52 | 2024-01-15
بالفيديو من البصرة.. صواريخ في سماء المحافظة
15:52 | 2024-01-15
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف &quot;مراكز تجسس&quot; في أربيل
Play
20.28%
16:51 | 2024-01-15
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "مراكز تجسس" في أربيل
16:51 | 2024-01-15
تأخر عليه الطلب فشهر سلاحه على مطعم ببغداد وقتل عاملا لبنانيا وأصاب آخر
18.13%
05:43 | 2024-01-15
تأخر عليه الطلب فشهر سلاحه على مطعم ببغداد وقتل عاملا لبنانيا وأصاب آخر
05:43 | 2024-01-15
الكويت تعتذر عن استضافة بطولة كأس الخليج
15.53%
07:55 | 2024-01-15
الكويت تعتذر عن استضافة بطولة كأس الخليج
07:55 | 2024-01-15
قصف صاروخي يستهدف مدينة أربيل
14.1%
16:02 | 2024-01-15
قصف صاروخي يستهدف مدينة أربيل
16:02 | 2024-01-15
&quot;عدوان وزيف ادعاءات&quot;.. العراق يهاجم القصف الإيراني &quot;الباليستي&quot; ويهدد بمجلس الأمن
11.07%
01:49 | 2024-01-16
"عدوان وزيف ادعاءات".. العراق يهاجم القصف الإيراني "الباليستي" ويهدد بمجلس الأمن
01:49 | 2024-01-16
المزيد
الحكومة قادرة
الحكومة قادرة
غير ممكن ميدانيا
غير ممكن ميدانيا
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

قطعوا اصبعه امام الجميع.. حادثة صادمة في ذي قار و"برود القوات الأمنية" يهدد بمذبحة وشيكة
Play
قطعوا اصبعه امام الجميع.. حادثة صادمة في ذي قار و"برود القوات الأمنية" يهدد بمذبحة وشيكة
02:22 | 2024-01-17
عصابات سرقة الحقائب النسائية تؤرق كربلاء
Play
عصابات سرقة الحقائب النسائية تؤرق كربلاء
06:07 | 2024-01-16
البصرة.. ظاهرة النزوح تهدد الحياة الريفية
Play
البصرة.. ظاهرة النزوح تهدد الحياة الريفية
05:30 | 2024-01-16
الموصليون يبدون امتعاضهم الشديد من فساد مشاريع المجاري
Play
الموصليون يبدون امتعاضهم الشديد من فساد مشاريع المجاري
05:00 | 2024-01-16
25 مليار دولار بذمة الدولة وتوجه نحو ايقاف الاقتراض الخارجي
Play
25 مليار دولار بذمة الدولة وتوجه نحو ايقاف الاقتراض الخارجي
04:30 | 2024-01-16
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "مراكز تجسس" في أربيل
Play
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "مراكز تجسس" في أربيل
16:51 | 2024-01-15
بالفيديو من البصرة.. صواريخ في سماء المحافظة
Play
بالفيديو من البصرة.. صواريخ في سماء المحافظة
15:52 | 2024-01-15
مجلس الخدمة الاتحادي يقيم ندوة حوارية
Play
مجلس الخدمة الاتحادي يقيم ندوة حوارية
14:00 | 2024-01-15
جهات عدة تطالب بفتح ملف منح الف دونم لمستثمري الجامعة الاميركية
Play
جهات عدة تطالب بفتح ملف منح الف دونم لمستثمري الجامعة الاميركية
13:30 | 2024-01-15
البرلمان يزاول مهامه التشريعية لحين الاتفاق على منصب الرئيس
Play
البرلمان يزاول مهامه التشريعية لحين الاتفاق على منصب الرئيس
13:00 | 2024-01-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.