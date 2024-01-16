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كأس آسيا.. السعودية تهزم عُمان في مباراة مثيرة

رياضة

2024-01-16 | 14:38
كأس آسيا.. السعودية تهزم عُمان في مباراة مثيرة
المصدر:
موقع كووورة
1,739 مشاهدة

خطف منتخب السعودية الفوز من منافسه عمان بنتيجة (2-1) ضمن فاعليات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 والمقامة في دولة قطر.

سجل صلاح اليحيائي هدف التقدم للأحمر في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، وتعادل الأخضر بأقدام عبد الرحمن غريب في الدقيقة 78 بعد مرواغة مميزة، وأضاف علي البليهي الثاني في الدقيقة 96.

ويحتل منتخب تايلاند صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، مناصفة مع السعودية، ويتذيل منتخب فرغيزستان الترتيب بدون نقاط بفارق الأهداف عن عمان.
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