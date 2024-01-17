مدرب سوريا: لا أفكر في مستقبلي وسنلعب للفوز على أستراليا

ويواجه منتخب سوريا نظيره أستراليا غدًا الخميس بملعب جاسم بن حمد بالدوحة، في الجولة الثانية من دور مجموعات للبطولة المقامة في قطر.وقال كوبر، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أستراليا" "كل المباريات صعبة ومعقدة ومباراة الغد هي الأقوى ولدينا ثقة في لاعبينا لتحقيق نتيجة إيجابية".وتابع المدرب الأرجنتيني: "من الصعب أن نلعب للتعادل، ونحاول بشكل مستمر الفوز بأي مباراة نخوضها، وقد يكون التعادل جيداً حسب الظروف، لكننا سنلعب غداً للفوز".وأضاف: "مباراة 2019 أمام أستراليا مرحلة وانتهت، لدينا لاعبون جدد وطموحات جديدة، قد يتغير المدرب واللاعبون من وقت لآخر لكن نحن نفكر في كل مباراة على حدة".واوضح كوبر: "مباراة الغد ستكون صعبة للغاية ولكن لدينا طموح مشروع في الفوز وسنقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".وتابع: "نحاول إمداد المهاجمين بشكل أكبر للوصول إلى مرمى المنافس مع وجود توازن بين الدفاع والهجوم ولا يمكن تصحيح كل الأمور بسرعة فائقة لأننا علينا اللعب مباشرة وسنلعب بإمكانياتنا ولا سيما عندما نواجه منتخب قوي".واختتم مدرب سوريا: "مستقبلي هو يوم غد أمام أستراليا، أنا لا أفكر في المستقبل البعيد، ما يهمني مباراة الغد".ويسعى منتخب سوريا لمواصلة الحالة الإيجابية التي يعيشها بعد التعادل مع أوزبكستان في الجولة الأولى من البطولة، حيث يبحث نسور قاسيون عن التأهل للدور الثاني من كأس آسيا لأول مرة في تاريخه.