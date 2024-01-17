أنشيلوتي: تصريحات فينسيوس أجمل من أهدافه.. وهذا موقفي مع تشافي

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء: "الفريق في حالة جيدة. المباراة غدا صعبة للغاية، تتطلب الكثير، وستكون أكثر تعقيدا لأنهم أكثر قوة في ملعبهم".وعن موقف رودريجو من المباراة، أوضح: "سيكون قادرا على اللعب، وحاليا هو في أفضل مستوى له، إنه لاعب حاسم".وبسؤاله عن رفض أتلتيكو إقامة الممر الشرفي، أجاب: "أحترم قرارات كل ناد، سواء تم القيام به أو لا".وحول تطور إبراهيم دياز، أوضح: "لقد عاد من إيطاليا بساقين أقوى، وفهم تكتيكي أفضل".وعن مركز فالفيردي، علق: "بالنسبة لي، الأمر غير واضح، لأنه قال لي إنه لا يهم أين أضعه. إنه لا غنى عنه بالنسبة لنا.. أنا أيضا لا يهمني في أي مركز يلعب".وفيما يخص فينيسيوس قال: "لقد عاد إلى أفضل مستوى له. كان بحاجة إلى وقت ليتعلم كيفية اللعب أكثر داخل المنطقة، وهو ما يجعله أكثر خطورة، وأعجبني حديثه عقب المباراة، أكثر من الثلاثة أهداف التي سجلها".وعن تسببه في الوضع الصعب لتشافي مدرب برشلونة، أجاب: "لم أضع أحدا في موقف صعب. أعتقد أن تشافي لديه كل ما يلزم للخروج من هذا الموقف، وأحترم جميع زملائي".وزاد: "أنا أحب الأجواء لدينا في النادي وفي غرفة الملابس. هذا هو النجاح، الروح الفريدة للفريق. ونحن نلعب كرة قدم جيدة وقوية وبأفكار واضحة. لا أقول ذلك أنا فقط، ساكي قال لي ذلك أمس عبر الهاتف".وحول فيرلاند ميندي، كشف: "ما أراه هو أنه يقوم بعمل جيد للغاية. لا أعرف متى ينتهي عقده، ولكنني أعلم أنه يساهم كثيرا".وأتم: "لا أعتقد أن الديربيات السابقة ستهم غدا. كل مباراة مختلفة، وما نعرفه هو أنها ستكون مباراة صعبة جدا".