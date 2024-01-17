كأس آسيا.. قطر اول المتأهلين لدور الـ16

وجرت المباراة عند الساعة الساعة الخامسة والنصف عصراً على ملعب البيت في العاصمة القطرية الدوحة.انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب القطري بهدف دون مقابل جاء هدف قطر عن طريق اكرم عفيفي في الدقيقة 17 .ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى اطلاق حكم اللقاء صافرته معلنا عن نهاية المباراة بفوز قطري بهدف وحيد.شهدت المباراة طرد اللاعب الطاجيكي كامل اوف في الدقيقة 80 لتعمده اللعب الخطر ضد اللاعب القطري ليكمل منتخب طاجيكستان المباراة بعشرة لاعبين .