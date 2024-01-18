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غادر منتخب "أسود الرافدين" بطلب منه.. ماذا تعرف عن "دانيلو السعد"؟

رياضة

2024-01-18 | 03:12
غادر منتخب &quot;أسود الرافدين&quot; بطلب منه.. ماذا تعرف عن &quot;دانيلو السعد&quot;؟
5,100 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

غادر دانيلو السعد لاعب المنتخب العراقي المحترف في صفوف ساندفيورد النرويجي، وفد منتخب "أسود الرافدين" الموجود في الدوحة للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

وفوجئ الشارع الرياضي العراقي بقرار مغادرة دانيلو السعد وعودته إلى النرويج؛ إذ كان يتطلع لرؤيته رفقة المنتخب العراقي في مباريات "أسود الرافدين" في كأس آسيا قطر 2023، نظرًا لموهبته ومستوياته مع فريقه ساندفيور.

وقرر مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، استبعاد دانيلو السعد من قائمة الفريق، بعدما طلب اللاعب المغادرة، نتيجة عدم ارتياحه ومشاركته في مباراة العراق الأولى أمام إندونيسيا.

ودانيلو السعد فوجئ بعدم دخوله ضمن قائمة المنتخب العراقي في الفوز 3-1 على إندونيسيا خلال المباراة الأولى من كأس آسيا، مما جعل اللاعب مستغربًا ومحبطًا في الوقت ذاته، لا سيما بعد انتشار صورته وهو على مدرجات استاد أحمد بن علي.

واللاعب واجه ضغطًا كبيرًا سواء من المقربين منه أو من عائلته التي استغربت وجوده على المدرجات وليس على الدكة، بالتالي قرر التحدث مع كاساس وإدارة المنتخب العراقي بمنحه جواز سفره للعودة إلى النرويج؛ خاصة إذا لم يكن ضمن خطط المدرب في المباريات المقبلة وكاساس وافق على رحيله واستبعاده من قائمة المنتخب العراقي.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن السبب الرئيسي وراء مغادرة اللاعب لبعثة المنتخب العراقي في الدوحة، حيث لا يزال الاتحاد العراقي صامتاً عن هذه القضية.
 
واللاعب منتظر ماجد كان هو الآخر يرغب في مغادرة معسكر المنتخب الوطني بسبب عدم حصوله على فرصة لعب في المباراة الأولى أمام إندونيسيا، لكن اللاعب تم إقناعه بالبقاء بعد التحدث إليه من قبل وفد المنتخب الوطني وبالتالي تواجد في تدريبات أمس.

من هو دانيلو السعد؟
دانيلو أندرس السعد هو لاعب كرة قدم من أصل عراقي يحمل الجنسية السويدية، من مواليد 24 فبراير 1999، يلعب في مركز خط الوسط نادي سانديفيورد. ويلعب السعد في مركز الجناحين الأيمن والأيسر وصانع الألعاب.

ولاعب ساندفيورد النرويجي دانيلو، يعد أحد أبرز المواهب العراقية، فذو الـ24 ربيعًا يقدم أداءً ثابتًا مع فريقه ساندفيورد، ما جعله محط أنظار عدة أندية في القارة العجوز، وقيمته السوقية تبلغ حاليًّا مليون و500 ألف يورو، وناديه يطلب مبلغًا أكبر مقابل للسماح برحيله في فترة الانتقالات المقبلة.

وقدّم السعيد موسمًا مميزًا مع فريقه النرويجي، إذ سجّل 11 هدفًا وصنع هدفين لزملائه ليسهم في بقاء الفريق ضمن الدوري النرويجي الممتاز.

وسبق وأن ذكرت صحيفة "fotboll ar fotboll" أنّ السعد يحظى باهتمام عدد من أندية أوروبا الساعية لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انطلقت في أوروبا وعلى وجه الخصوص أندية بودو غليمنت النرويجي وكذلك ليتشي الإيطالي وفرايبورغ الألماني.

ولعب دانيلو السعد 3 مباريات مع المنتخب العراقي أمام منتخبي قطر والأردن في بطولة الأردن الرباعية الودية التي جرت في عمّان خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكذلك في مواجهة كوريا الجنوبية التي جرت في أبو ظبي في السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري
 
من جهة أخرى، يُعقَد اليوم الخميس خلال الفترة من 12:00-12:30 المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب العراق خيسوس كاساس، إلى جانب اللاعب إبراهيم بايش، للحديث عن مواجهة اليابان، وذلك في المركز الصحفي (مشيرب).
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