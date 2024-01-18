مباريات كأس آسيا اليوم.. منتخب الامارات لحسم تأهله وفلسطين لفوزه الأول

السومرية نيوز- رياضة



تقام، اليوم الخميس، ثلاث مباريات في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس اسيا الجارية احداثها في قطر.

*مباراة سوريا وأستراليا

ويفتح استاد جاسم بن حمد أبوابه لاستضافة قمة مثيرة، تجمع بين منتخب سوريا وأستراليا في الجولة الثانية من مجموعات كأس آسيا 2024.



تعادل المنتخب السوري مع أوزبكستان في افتتاحية مبارياته في البطولة سلبيًا بدون أهداف، فيما فاز الكونغر الأسترالي على الهند بهدفين نظيفين.



الخروج ولو بنقطة هو شعار المباراة المنتظر أن تكون مثيرة، على غرار لقاء المنتخبين في ملحق آسيا لكأس العالم 2018، والذي اقترب فيه نسور قاسيون من التأهل، لكن خبرة المنتخب الأسترالي حسمت الأمر لصالحه.



ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت دمشق.



ويفتح استاد جاسم بن حمد أبوابه لاستضافة قمة مثيرة، تجمع بين منتخب سوريا وأستراليا في الجولة الثانية من مجموعات كأس آسيا 2024.تعادل المنتخب السوري مع أوزبكستان في افتتاحية مبارياته في البطولة سلبيًا بدون أهداف، فيما فاز الكونغر الأسترالي على الهند بهدفين نظيفين.الخروج ولو بنقطة هو شعار المباراة المنتظر أن تكون مثيرة، على غرار لقاء المنتخبين في ملحق آسيا لكأس العالم 2018، والذي اقترب فيه نسور قاسيون من التأهل، لكن خبرة المنتخب الأسترالي حسمت الأمر لصالحه.ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت دمشق.

*مباراة الهند أوزبكستان

ويستضيف ملعب أحمد بن علي في ريان مواجهة منتخب الهند الأول لكرة القدم ونظيره أوزبكستان، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في كأس آسيا.



ويلتقي المنتخب الهندي بنظيره الأوزبكي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.



*منتخب الامارات لحسم تأهله وفلسطين لفوزه الأول

ويفتح استاد الجنوب أبوابه لاستضافة ديربي عربي يجمع بين فلسطين والإمارات، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس آسيا 2024.



خسر منتخب فلسطين من إيران في الجولة الأولى بأربعة أهدافٍ لهدف، أما منتخب الإمارات فقد فاز على رفيق المجموعة الرابع هونغ كونغ.



وبالرغم من فارق المستوى، إلا أن الفدائي الفلسطيني لا يعرف بالمستحيل، وبأقل الإمكانات يمكنه صناعة المعجزات، وهو ما سيضفي على اللقاء المزيد من الإثارة، فمباراة الإمارات قد تكون الفرصة الأخيرة لفلسطين وقد تودع في حالة الخسارة.



وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت فلسطين، الثامنة والنصف بتوقيت العراق والسعودية وقطر، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.