كأس آسيا.. "أسود الرافدين" بالزي الأبيض في مواجهة اليابان غداً (صور)

السومرية نيوز – رياضة



عقد صباح اليوم الخميس، المؤتمرُ الفنيّ لمباراة منتخبنا الوطنيّ واليابان التي تقام غداً الجمعة في الساعةِ الثانية والنصف من بعد الظهر في ملعبِ المدينة التعليميّة بالدوحة.



ومثّل الجانب العراقيّ المديرُ الإداريّ مهدي كريم وطبيب المنتخب الوطني محمد ناصف ومدير التجهيزات حقي إبراهيم والمنسق الأمني عمر كاظم، وفق بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم ورد للسومرية نيوز.



وبحسب البيان، تقرر أن يرتدي المنتخب الوطنيّ العراقي الطقمَ الأبيض الكامل بينما يرتدي حُراس المرمى الطقم الأصفر، في ما سيكون المنتخبُ الياباني بالأزرق الكامل وحراسه بالأخضر.