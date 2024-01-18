توضيح رسمي من كاساس بشأن قضية اللاعب "دانيلو السعد"

السومرية نيوز – رياضة



عقد المؤتمرُ الصحفيّ لمُدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، إلى جانبِ لاعب المنتخب الوطنيّ إبراهيم بايش، اليوم الخميس في المركز الصحفيّ (مشيرب) والخاصّ بمباراةِ منتخبنا الوطني واليابان التي تقام غداً الجمعة في تمام الساعة الثانية والنصف، ويحتضنها ملعبُ المدينة التعليميّة في الدوحة، وذلك ضمن إطارِ مباريات الجولة الثانية لفرق المجموعة الرابعة لنهائياتِ كأس آسيا 2023.



واستهل كاساس المؤتمرَ الصحفي بتوضيحٍ لحادثةِ طلب لاعب المنتخب الوطنيّ دانيلو السعيد، موضحاً: إن اللاعبَ هو مَن طلبَ بشكلٍ شخصي مغادرةَ وفد المنتخب الوطنيّ بعد نهايةِ مباراة إندونيسيا، مشيراً إلى تفهمه لطلبِ اللاعب خصوصاً أن لغةَ التخاطب بينهما مباشرة (الإسبانية) مع محاولةِ إقناعه بالبقاء مع زملائه، لكنه لم يكن يرى نفسه في صفاءٍ ذهني منذ معسكر أبو ظبي إلى جانب زملائه للدخول في أجواءِ البطولة.

وأضاف، "هناك من كذبوا وقالوا أشياء عن هذه الحالة غير ذات صلة، كان دانيلو في أبو ظبي يعاني من مشاكل نفسية، وأراد العودة إلى المنزل لأنه كان يعاني من مشاكل شخصية، دانيلو السعد رجل جيد، ولاعب جيد، إنها ليست مشكلة كبيرة، أتمنى الهدوء والالتزام بالصمت".



وواصل: "شعرت أن دانيلو السعد يمر بحالة غير جيدة، اجتمع بي وطلب المغادرة والعودة للبلاد، حاولت إقناعه لكنه أصر، دانيلو لاعب لطيف وأنا تفهمت موقفه، أتمنى ألّا تطرحوا أسئلة أخرى بشأنه".



وتابع كاساس: تحضيراتنا لمواجهةِ المنتخب اليابانيّ اكتملت، ونحن في جاهزيةٍ تامةٍ للقاءِ المنتخب المرشح الأول للبطولةِ، ونسعى للظهور بمستوى طيبٍ أمام منافسٍ قوي، لكنني على ثقةٍ عاليةٍ جداً بجميع اللاعبين لمقارعةِ أقوى المنتخبات، بضمنهم المنتخبُ الياباني الأكثر تتويجاً بلقبِ بُطولةِ آسيا.



وعن إمكانيةِ إشراك اللاعبين سعد ناطق وأسامة رشيد في مواجهةِ الغد، أضاف قائلا: الاتحادُ العراقيّ وفرَ كل احتياجات اللاعب أسامة رشيد من أجل تأمينِ ذهابه وتواجده إلى جانبِ عائلته في لحظاتٍ مهمةٍ، وعودته بطريقةٍ تضمن له أن يكون في راحةٍ وجاهزيةٍ تامةٍ للوصول اليوم إلى الدوحة، والالتحاق بالفريقِ، كما أن سعد ناطق عاودَ تدريباته بالرغم من تعرضه إلى إصابةٍ في يده، ويبدو هو في جاهزيةٍ تامةٍ أيضا، وسوف أقررُ فيما بعد موضوعَ اشتراكهما في المباراة.

من جهةٍ متصلةٍ، تحدث لاعبُ المنتخب الوطنيّ إبراهيم بايش في المؤتمرِ الصحفيّ، مستهلاً بداية المؤتمر بتهنئة زميله أسامة رشيد بمولوده الجديد، متمنياً له موفورَ الصحة، مضيفاً: استعداداتنا لمباراةِ اليابان جيدةٌ، ونسعى لتقديم أفضل ما عندنا، ونأمل أن نطبقَ تعليماتَ وتوجيهاتَ الجهاز الفنيّ للمباراة من أجل الظهور بمستوى يليقُ بأسود الرافدين.