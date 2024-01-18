تواجد منتظر ماجد وغياب "دانيلو السعد".. مشاهد من تدريبات "اسود الرافدين" اليوم

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ويضرب المنتخب العراقي موعدًا مع نظيره الياباني غدًا الجمعة عند الساعة 2:30 بتوقيت العراق على ملعب المدينة التعليمية في مواجهة قوية بالجولة الثانية للانفراد بالصدارة ضمن منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا.وتتصدر اليابان المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على فيتنام بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويأتي العراق ثانيًا بثلاث نقاط بعد الفوز على إندونيسيا بثلاثة أهداف لواحد.