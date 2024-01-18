بطل آسيا 2007 يوجه رسالة لاسود الرافدين قبيل مواجهة اليابان

وقال هوار ملا محمد على حسابه الرسمي في "فيسبوك": "مصلحة العراق أولاً.. الآن لنضع كل الأمور السلبية إلى جنب والتركيز على البطولة.. لدينا فرصة كبيرة للذهاب بعيداً في كأس آسيا الحالية.. لا تقتلوا هذا الحلم".واضاف: "أنا اعتزلت الرياضة وأديت واجبي الوطني بكل إخلاص، وأتحدث كوني مشجع عراقي يتمنى أن يرى منتخبه بأجمل صورة مثلما أشاهد الاستقرار في جميع المنتخبات الأخرى المشاركة بالمحفل القاري، منتخب العراق اسم كبير في جميع المحافل الرياضية، وسيبقى اسمه في القمة دائماً".يذكر أن هوار ملا محمد، ساهم بتتويج المنتخب الوطني بلقبه التاريخي الوحيد بكأس آسيا عام 2007، لكنه فضل الابتعاد عن المشهد الرياضي بجميع مجالاته بعد الاعتزال بعد رفضه لعروض عديدة للعمل الإداري مع الأندية والمنتخبات الوطنية.ويبحث المنتخب العراقي عن فك شراكته لصدارة المجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا، مع نظيره الياباني، الذي يتقدم عليه بفارق الأهداف.ويلتقي أسود الرافدين مع الساموراي في قمة مباريات الجولة الثاني للمجموعة، غدا الجمعة، بملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.يشار إلى أن المنتخب العراقي تفوق على إندونيسيا (3-1)، بينما هزمت اليابان منافستها فيتنام (4-2) في الجولة الأولى.