نجم الساموراي: جاهزون لمواجه العراق القوي

وقال إيتاكورا، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "عقب المباراة الأولى، وبعد 4 أيام من التعافي والإعداد، فإن لاعبينا على أتم الجاهزية، وعازمون على تقديم أفضل مستوى أمام منتخب العراق القوي، الذي يملك العديد من اللاعبين المميزين".واضاف: "صحيح أننا لم نكن راضين عما قدمناه في المباراة الأولى أمام فيتنام، رغم تحقيقنا الفوز في نهاية الأمر، لكن ما حصل طبيعي في كرة القدم، خاصةً أن المباراة الأولى عادةً ما تكون معقدة وصعبة".وتابع: "يتعين علينا أن نكون مستعدين لجميع السيناريوهات في مثل هذه البطولات، وبالتالي سنركز على أنفسنا الآن لمواصلة تحقيق الانتصارات والمضي قدما، من أجل تحقيق هدفنا في هذه البطولة، وهو تحقيق اللقب".ويحلم منتخب اليابان بالتتويج باللقب الآسيوي، للمرة الخامسة في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بالبطولة.واستهل منتخب العراق مشواره في المجموعة، بالفوز 3/1 على إندونيسيا، بينما تغلبت اليابان 4/2 على فيتنام.