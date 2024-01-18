نيجيريا تحرج كوت ديفوار بالفوز عليها في ارضها ضمن الكأس الافريقية

وجاء الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء، نفذها وليام تروست إيكونغ في الدقيقة 55.بهذا الفوز، باتت نيجيريا تتقاسم صدارة المجموعة الأولى مع غينيا الاستوائية بـ4 نقاط، بعد فوز الأخيرة في وقت سابق من الخميس على غينيا بيساو بأربعة أهداف مقابل هدفين.وتجمد رصيد كوت ديفوار عند 3 نقاط بالمركز الثالث، فيما ظلت غينيا بيساو في المركز الأخير من دون رصيد.وفي الجولة الثالثة المقررة في 22 يناير الجاري، تلعب غينيا الاستوائية مع كوت ديفوار وغينيا بيساو مع نيجيريا.