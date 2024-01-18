برشلونة يتأهل الى ربع نهائي كأس ملك اسبانيا

فاز نادي برشلونة على مضيفه سالامانكا، اليوم الخميس، في كأس ملك إسبانيا ضمن منافسات دور الـ 16 من المسابقة المحلية وذلك على ملعب كامب دي فوتبول بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل ثلاثية برشلونة كل من فيران توريس في الدقيقة 45، وجول كوندي في الدقيقة 69، وأليخاندرو بالدي في الدقيقة 73، بينما سجل الهدف الوحيد لسلامنكا، ألفارو غوميز في الدقيقة 31.



بتلك النتيجة تأهل برشلونة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ليلحق بأندية إشبيلية وأتلتيك بلباو وريال مايوركا وسيلتا فيغو وريال سوسييداد وجيرونا.