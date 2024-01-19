قبيل انطلاق الواقعة.. مراجعة تاريخية لمباريات العراق واليابان

وتنطلق المباراة اليوم الجمعة في الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت العراق، ويستضيف ملعب المدينة التعليمية المواجهة المنتظرة، والتي يتوقع انها ستكون قوية ومثيرة في ظل رغبة المنتخبين في الصعود إلى الدور المقبل بشكل مبكر، حيث حقق المنتخب العراقي الفوز في أول مباراة على إندونيسيا بثلاثية مقابل هدف، فيما فاز منتخب الساموراي على نظيره الفيتنامي برباعية مقابل هدفين.وسبق ان تواجه المنتخبان في 12 مباراة من قبل في جميع المسابقات، المنتخب الياباني يمتلك التفوق في 7 منها، مايعني 58% من المباريات كانت لصالح فوز اليابان، بينما فاز العراق في مناسبتين وتعادلا في 3 مرات، كما أن الساموراي سجل 18 هدفًا مقابل تلقيه 8 أمام أسود الرافدين.لم يخسر العراق أمام اليابان في أول ثلاث مباريات ضد بعضهما البعض، بين عامي 1978 و1982 (فوزان، تعادل واحد)؛ منذ ذلك الحين، لم يحقق أسود الرافدين أي فوز ضد الساموراي في آخر 9 مباريات (7 خسارة، 2 تعادل).وفي بطولة كأس آسيا، تواجه العراق واليابان في مرتين فقط، وفاز فيهما المنتخب الياباني، كما أن المواجهة المقبلة بينهما ستكون الثانية في دور المجموعات من البطولة.وفشل المنتخب العراقي في الحفاظ على شباكه نظيفة أمام اليابان في آخر 9 مباريات في جميع المسابقات.،فيما فشلت اليابان في الحفاظ على نظافة شباكها في آخر مباراتين في جميع المسابقات ضد العراق، بعد الخروج بـ 5 شباك نظيفة متتالية.