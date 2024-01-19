أبرزها كسر العقدة.. 3 تحديات يصطدم بها "أسود الرافدين" وكاساس في مباراة اليابان

السومرية نيوز – رياضة



يصب مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس جل تركيزه على مباراة العراق واليابان في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا-قطر 2024.







ورغم أن مجموعة العراق تتألف من 3 منتخبات أخرى إلى جانب "أسود الرافدين"، لكن لا أحد يتحدث عن فيتنام وإندونيسيا بقدر الحديث عن مواجهة اليابان، وهذا الأمر حاول كاساس تقليل تأثيره على اللاعبين.



تحديات مواجهة اليابان وبحسب winwin:



تأكيد الكفاءة

رغم النتائج الإيجابية والانتصارات الكثيرة التي سجلها خيسوس كاساس مع المنتخب العراقي، لكن إلى الآن ما زال البعض يشككك في كفاءة المدرب وقدرته على قيادة المنتخب العراقي، فهناك من يقول بأن المباريات التي خاضها خيسوس كاساس مع العراق لم تكن بمستوى الطموح ومن بينها بطولة كأس الخليج "خليجي 25".



خيسوس كاساس إن فاز على اليابان سيضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث سيثبت قدرته على إدارة المباريات ومواجهة أي خصم كان، كما سيجعل الانتصار منتخب العراق مرشحًا بارزًا للتتويج باللقب، كونه هزم المرشح الأول لنيل اللقب. مباراة اليابان تعني الكثير لمدرب أسود الرافدين خيسوس كاساس، وهي ليست 90 دقيقة عابرة، إنما ستحمل في طياتها تحديات كثيرة يأمل المدرب الإسباني الفوز بها، على الصعيدين الشخصي والمهني.ورغم أن مجموعة العراق تتألف من 3 منتخبات أخرى إلى جانب "أسود الرافدين"، لكن لا أحد يتحدث عن فيتنام وإندونيسيا بقدر الحديث عن مواجهة اليابان، وهذا الأمر حاول كاساس تقليل تأثيره على اللاعبين.تحديات مواجهة اليابان وبحسب winwin:رغم النتائج الإيجابية والانتصارات الكثيرة التي سجلها خيسوس كاساس مع المنتخب العراقي، لكن إلى الآن ما زال البعض يشككك في كفاءة المدرب وقدرته على قيادة المنتخب العراقي، فهناك من يقول بأن المباريات التي خاضها خيسوس كاساس مع العراق لم تكن بمستوى الطموح ومن بينها بطولة كأس الخليج "خليجي 25".خيسوس كاساس إن فاز على اليابان سيضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث سيثبت قدرته على إدارة المباريات ومواجهة أي خصم كان، كما سيجعل الانتصار منتخب العراق مرشحًا بارزًا للتتويج باللقب، كونه هزم المرشح الأول لنيل اللقب.

كسر العقدة

العقدة اليابانية ظلت ملازمة المنتخب العراقي منذ 28 أكتوبر/ تشرين الثاني 1993 حين تعادل الفريقان بنتيجة 2-2 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1994 بالولايات المتحدة، ويعود آخر فوز للعراق على اليابان إلى 28 أكتوبر/ تشرين الأول 1982 في دور الألعاب الآسيوية بنتيجة 1-0.



منذ لقاء 1993 ولغاية يومنا هذا، لعب المنتخبان 9 مواجهات، فاز منتخب اليابان في 7 مباريات وتعادل الفريقان في 2، ولم يفز العراق في أي مباراة، لذلك سيكون الفوز إن تحقق كسًر لعقدة استمرت 42 عاماً.



خيسوس كاساس والثأر من اليابان

على المستوى الشخصي، يرى خيسوس كاساس في مباراة اليابان فرصة للثأر لمنتخب بلاده الذي خسر أمام الساموراي في تصفيات كأس العالم قطر 2022، عندما فاز منتخب "الساموراي" بنتيجة 2-1.



الثأر سيكون بطعم مختلف لكاساس، نظرًا لعلاقاته المتوترة مع مدرب إسبانيا السابق، لويس إنريكي، بالتالي سيكون خيسوس كاساس فائزًا على اليابان وهو مدرب للعراق، فيما لم يتمكن إنريكي من تحقيق ذلك وهو مدرب لإسبانيا.



وقبل انطلاق مباراة اليوم، يقف المنتخب العراقي في وصافة المجموعة الرابعة بكأس آسيا 2024 برصيد 3 نقاط، متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن المنتخب الياباني الذي يملك ذات الرصيد.