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كلوب يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح بعد صدمة الإصابة

رياضة

2024-01-19 | 06:19
كلوب يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح بعد صدمة الإصابة
381 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن كواليس حديثه مع النجم المصري محمد صلاح بعد الإصابة التي تعرض لها في كأس أمم أفريقيا 2023.

وتعرض صلاح لإصابة عضلية خرج على إثرها قبل نهاية الشوط الأول من عمر مباراة مصر ضد غانا في كأس أمم أفريقيا 2023، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

قال كلوب خلال مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة: "لا نعرف أي شيء، حتى الآن بشأن طبيعة الإصابة التي تعرض لها صلاح".


وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية: "لقد تحدثت مع صلاح الليلة الماضية، هم في منتخب مصر، يقومون بمزيد من التقييمات حاليا".

وأضاف: "في تلك اللحظة التي تعرض فيها للإصابة، كانت هناك صدمة كبيرة، لقد شعر بها ونعلم أنه نادرًا ما يخرج من الملعب، لذلك كان هناك شيء ما".

وتخشى جماهير ليفربول من تعرض صلاح لإصابة قوية، خاصة أنه النجم الأول للفريق هذا الموسم، سواء من حيث التسجيل أو الصناعة.

ولا يعرف حتى الآن موقف صلاح من خوض مباراة مصر ضد الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل في ختام دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

يذكر أن صلاح سجل هدفا وصنع آخر حتى الآن خلال مباراتين خاضهما مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2023.
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