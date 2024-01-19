أسود الرافدين يلتهمون اليابان ويتأهلون لدور الـ16 من كأس آسيا

وسجل هدفي أسود الرافدين ضد الساموراي الياباني، اللاعب أيمن حسين في الدقيقتين (5) و (45+5)، فيما سجل هدف اليابان اللاعب "واتارو إيندو" في الدقيقة الثالثة بعد التسعين من الوقت المحتسب بعد الضائع.وبهذا الفوز، وصل العراق إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة الرابعة بينما بقي المنتخب الياباني على نقاطه الثلاث في المرتبة الثانية، ثم فيتنام وإندونيسيا دون نقاط.وبذلك، ضمن العراق تأهله رسمياً إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية.وسيلاعب منتخبنا الوطني، نظيره الفيتنامي يوم الأربعاء المقبل، في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة آسيا.