حصل مرة واحدة في 2007.. أيمن حسين يحقق إنجازاً "استثنائياً"

وسجل حسين هدفين في مرمى المنتخب الياباني، جاءا في الشوط الأول، ليقود أسود الرافدين للفوز (2-1) ضمن المجموعة الرابعة.وفي هذا الصدد، ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، أن أيمن حسين أول لاعب عراقي يحرز هدفين في مباراة واحدة ببطولة كأس آسيا، منذ أن فعلها يونس محمود، نجم أسود الرافدين السابق الملقب بـ"السفاح"، في نسخة 2007 التي توج العراق بلقبها في النهاية على حساب السعودية.وكان يونس محمود قد سجل ثنائية ضد فيتنام، في ربع نهائي تلك النسخة، ليقود فريقه للفوز (2-0).