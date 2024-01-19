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"فيفا" يبدي تعليقاً بعد هزيمة العراق لـ"الساموراي"
Alsumaria Tv
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علق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، على فوز المنتخب العراقي ضد المنتخب الياباني بهدفين لهدف ضمن منافسات كأس آسيا.
وقال "فيفا" في منشور له على انستغرام تعليقاً على المواجهة "مباراة ستدخل سجلات التأريخ".
وتمكن المنتخب الوطني العراقي، من الفوز على نظيره الياباني بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2023.
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