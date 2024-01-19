وقال "فيفا" في منشور له على انستغرام تعليقاً على المواجهة "مباراة ستدخل سجلات التأريخ".وتمكن المنتخب الوطني العراقي، من الفوز على نظيره الياباني بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2023.