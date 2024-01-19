"مكافأة مالية" تنتظر أسود الرافدين بعد فوزهم على اليابان

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن عدنان درجال، المتواجد في العاصمة القطرية الدوحة، قدّم فيه التهاني بمناسبة الفوز الكبير الذي حققه منتخبنا الوطني على نظيره الياباني في المباراة التي جرت ضمن نهائيات كأس أمم آسيا".وأكد السوداني، خلال الاتصال، أن "الفوز الذي تحقق قد أفرح الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه".ووجه السوداني، بحسب البيان، "بتكريم اللاعبين والطاقم التدريبي بمكافأة مالية"، مؤكداً "مواصلة الدعم الحكومي للمنتخب الوطني، وأن يكون هذا الفوز حافزاً لتقديم الأفضل في المباريات القادمة، وتحقيق النتائج الطيبة التي تؤهل العراق للوصول إلى النهائي".