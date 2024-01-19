كأس آسيا.. اندونيسيا تلحق الهزيمة بخصم العراق المقبل

وفازت إندونيسيا بهدف يتيم سجله اللاعب "أسناوي مانجكوالام" في الدقيقة 42 عبر ركلة جزاء.وبهذا الفوز، حصدت إندونيسيا أول ثلاث نقاط، في المركز الثالث خلف العراق متصدر المجموعة الرابعة، اليابان الذي يتواجد في المرتبة الثانية، بينما تقبع فيتنام في المركز الأخير دون نقاط.ومن المقرر أن يلاعب المنتخب الوطني العراقي نظيره الفيتنامي يوم الأربعاء المقبل في الساعة الـ2:30 بتوقيت بغداد.