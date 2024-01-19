هالاند يتوج بجائزة جلوب سوكر لافضل لاعب في العالم

جاء ذلك بعد الموسم التاريخي الذي قدمه رفقة مانشستر سيتي الموسم الماضي بالتتويج بالثلاثية، إلى جانب تتويجه بلقب هداف البريميرليج وتحطيمه للرقم القياسي كأفضل هداف في موسم واحد للبطولة.وقال هالاند عقب تلقي الجائزة: "مانشستر سيتي نادي رائع، أستمتع بالتواجد هنا، وأمل أن أعود سريعا من الإصابة، أشعر بالملل من عدم اللعب".كما توج خلدون المبارك، رئيس مانشستر سيتي، بجائزة أفضل رئيس نادي في عام 2023، بعد الثلاثية التاريخية التي توج بها ناديه الموسم الماضي.كما حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، جائزة أخرى في الحفل بعد تكريمه بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، بتتويجه بجائزة أفضل لاعب بتصويت الجماهير في 2023.