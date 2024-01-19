كأس أفريقيا.. السنغال تتأهل الى ثمن النهائي على حساب الكاميرون

وتقدم منتخب السنغال بهدف سجله إسماعيلا سار في الدقيقة (15)، ثم أضاف حبيب ديالو الهدف الثاني في الدقيقة (71).وانتفض منتخب الكاميرون بهدف سجله جيان كاستيليتو في الدقيقة (83)، لكن ساديو ماني سجل الهدف الثالث للسنغال في الدقيقة (90+5).رفع منتخب السنغال بقيادة مدربه أليو سيسيه، رصيده إلى 6 نقاط ليضمن التأهل إلى ثمن النهائي رسميا، ويصبح ثاني المنتخبات التي تصعد لثمن النهائي بعد الرأس الأخضر.وتوقف رصيد منتخب الكاميرون بقيادة مدربه ريجوبيرت سونج عند نقطة واحدة في المركز الثالث بعد مواجهة اتسمت بالإثارة.