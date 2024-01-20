إعلان طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه

وغادر صلاح، قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الفراعنة مع المنتخب الغاني، والتي انتهت بالتعادل (2-2).وقال بيان صادر عبر الصفحة الرسمية للاتحاد المصري، إن محمد صلاح، خضع لأشعة طبية أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية.وأضاف البيان: "صلاح سيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة ثمن النهائي (حال التأهل)".وبالتالي، لن يشارك صلاح مرة أخرى في البطولة، إلا إذا وصلت مصر إلى الدور ربع النهائي يوم 2 أو 3 شباط المقبل.ويلعب منتخب مصر، ضد الرأس الأخضر، بعد غدٍ الاثنين في ختام منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية.وتعادل منتخب مصر في أول جولتين ضد موزمبيق وغانا بنتيجة واحدة (2-2) في اللقاءين، ويحتاج للفوز على الرأس الأخضر لضمان التأهل إلى ثمن النهائي.