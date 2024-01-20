بينها تألق أيمن حسين.. 4 مكاسب "مثيرة" من فوز العراق التاريخي على اليابان

وتواجه المنتخبان ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات على استاد "المدينة التعليمية"؛ إذ جاء هدف العراق الأول عن طريق أيمن حسين في الدقيقة الخامسة، بعدما ارتدت الكرة من حارس مرمى اليابان، زيون سوزوكي، قبل أن يعود أيمن ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ45، بينما جاء الهدف الياباني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني عن طريق واتارو إندو.

🎥 ملخص المباراة | 🇮🇶 العراق 2️⃣-1️⃣ اليابان 🇯🇵



ثنائية أيمن حسين تمنح أسود الرافدين مقعداً في دور ال16 من #كأس_آسيا2023 🦁#هَيّا_آسيا | #العراق_اليابان pic.twitter.com/a8PLxElPlk — #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) January 19, 2024

أبرز 4 حقائق في انتصار العراق على اليابان بحسب winwin:بفوزه في المباراة، تمكن المنتخب العراقي من حجز مقعده في دور الـ16 من كأس آسيا "قطر 2024"، بعد وصوله إلى النقطة السادسة.وأصبح منتخب العراق الأقرب للمحافظة على صدارة المجموعة الرابعة، ما يعني إمكانية أكبر لخوض مواجهة أسهل في ثمن النهائي.بفوزه، كسر المنتخب العراقي العقدة اليابانية التي ظلت ملازمة له منذ 28 أكتوبر/ تشرين الأول 1993، حين تعادل الفريقان بنتيجة 2-2 في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة؛ حيث يعود آخر فوز للعراق على اليابان إلى 28 أكتوبر 1982 في دور الألعاب الآسيوية، بنتيجة 1-0.ومنذ لقاء 1993، حتى قبل المباراة، لعب المنتخبان في 9 مواجهات، فاز اليابان في 7 وتعادل الفريقان مرتين، ولم يفز العراق في أي مباراة.نجح المنتخب العراقي في انتصاره بكسر سلسلة انتصارات المنتخب الياباني التي استمرت لـ11 مباراة متتالية، بدأت من سداسية السلفادور في 23 يونيو/ حزيران 2023.وقدم المنتخب الياباني طوال هذه الفترة مستويات كبيرة، مُحققًا انتصارات عريضة، لعل أبرزها الفوز على ألمانيا 4-1 في التاسع من سبتمبر/ أيلول 2023، وكذلك الفوز على تركيا بنتيجة 4-2 في الـ12 من الشهر ذاته، كما تمكن "أحفاد الساموراي" من الفوز على تونس بنتيجة 2-0 في 17 أكتوبر الماضي.مدرب المنتخب العراقي، خيسوس كاساس، نجح في كسب رهانه بمنح الثقة للمهاجم أيمن حسين.أيمن حسين تعرض لموجة انتقادات كبيرة خلال الفترة الماضية من الجماهير العراقية، لكن اللاعب ركز في عمله وعرف كيفية الرد بهدفين في مباراة اليوم. وإحصائيًا، وصل أيمن حسين إلى الهدف الثالث في نهائيات كأس آسيا 2024، لينافس على لقب الهداف.ولم يكن أيمن حسين متألقًا بمفرده في المباراة؛ فكاساس كسب رهانًا عامًا؛ باختياره تشكيلة مغايرة تألق فيها أحمد يحيى وريبين سولاقا وحتى يوسف أمين، الذي كان مشاكسًا وأرهق دفاعات المنتخب الياباني.وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الفيتنامي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس آسيا "قطر 2024"، على استاد "جاسم بن حمد" بنادي السد، في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.