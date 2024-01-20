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كأس آسيا... كيف ضمن العراق صدارة مجموعته دون النظر إلى النتائج الأخرى؟

رياضة

2024-01-20 | 02:34
كأس آسيا... كيف ضمن العراق صدارة مجموعته دون النظر إلى النتائج الأخرى؟
4,233 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

بعد ان حقق منتخب أسود الرافدين فوزاً تاريخياً على نظيره منتخب الساموراي، في مباراة "مثيرة" جمعت بينهما على استاد المدينة التعليمية في ثاني جولات بطولة أمم آسيا 2023، ظهرت تساؤلات عن كيف ضمن العراق صدارة مجموعته دون النظر النتائج الأخرى.

وجاءت أهداف مباراة العراق واليابان على مدار المباراة، إذ نجح أيمن حسين، مهاجم القوة الجوية، بتسجيل هدفين في الشوط الأول، فيما سجل واتارو إندو هدف اليابان الوحيد في نهاية الشوط الثاني.


خلال تاريخ اللقاءات بينهما، لعب منتخبا العراق واليابان 11 مرة سابقة، بينها 3 لقاءات ودية فقط، حقق فيها الساموراي الفوز بـ8 مرات، مقابل مرة وحيدة لأسود الرافدين، فيما سيطر التعادل على مباراتين.

*المنتخب العراقي ثالث المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة أمم آسيا 2023
وبهذا الانتصار ضمن منتخب العراق تأهله إلى الدور الـ16 من بطولة أمم آسيا 2023، والمقامة بدولة قطر، وذلك بعد تحقيقه لفوزين متتاليين. كما ضمن المنتخب العراقي الفوز بصدارة المجموعة لكونه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة أمام اليابان وإندونيسيا، بحسب نظام البطولة الذي يعتمد على المواجهات المباشرة في حال تعادل النقاط بين المنتخبات، لا فارق الأهداف في تحديد متصدر المجموعة.

وبالتالي فإن مباراته الأخيرة التي ستجمعه مع فيتنام يوم الأربعاء المقبل 24 يناير/كانون الثاني 2023 ستكون بمثابة تحصيل حاصل. في المقابل يلتقي منتخب اليابان في الجولة المقبلة الأخيرة، منتخب إندونيسيا على استاد الثمامة، فيي ذات توقيت مباراة العراق وفيتنام.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

*ما المنتخبات التي يُتوقع أن يلعب معها العراق في الدور الثاني من بطولة آسيا؟

وبعد احتلال المنتخب العراقي المركز الأول في مجموعته، فإنه سينتظر في الدور الـ16 ثالث إحدى المجموعات B-E-F، والتي قد تحتلها منتخبات سوريا أو أوزباكستان أو البحرين أو الأردن أو عُمان أو تايلاند.
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