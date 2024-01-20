كأس آسيا... كيف ضمن العراق صدارة مجموعته دون النظر إلى النتائج الأخرى؟

وجاءت أهداف مباراة العراق واليابان على مدار المباراة، إذ نجح أيمن حسين، مهاجم القوة الجوية، بتسجيل هدفين في الشوط الأول، فيما سجل واتارو إندو هدف اليابان الوحيد في نهاية الشوط الثاني.

🎥 ملخص المباراة | 🇮🇶 العراق 2️⃣-1️⃣ اليابان 🇯🇵



ثنائية أيمن حسين تمنح أسود الرافدين مقعداً في دور ال16 من #كأس_آسيا2023 🦁#هَيّا_آسيا | #العراق_اليابان pic.twitter.com/a8PLxElPlk — #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) January 19, 2024

خلال تاريخ اللقاءات بينهما، لعب منتخبا العراق واليابان 11 مرة سابقة، بينها 3 لقاءات ودية فقط، حقق فيها الساموراي الفوز بـ8 مرات، مقابل مرة وحيدة لأسود الرافدين، فيما سيطر التعادل على مباراتين.وبهذا الانتصار ضمن منتخب العراق تأهله إلى الدور الـ16 من بطولة أمم آسيا 2023، والمقامة بدولة قطر، وذلك بعد تحقيقه لفوزين متتاليين. كما ضمن المنتخب العراقي الفوز بصدارة المجموعة لكونه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة أمام اليابان وإندونيسيا،وبالتالي فإن مباراته الأخيرة التي ستجمعه مع فيتنام يوم الأربعاء المقبل 24 يناير/كانون الثاني 2023 ستكون بمثابة تحصيل حاصل. في المقابل يلتقي منتخب اليابان في الجولة المقبلة الأخيرة، منتخب إندونيسيا على استاد الثمامة، فيي ذات توقيت مباراة العراق وفيتنام.ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.وبعد احتلال المنتخب العراقي المركز الأول في مجموعته، فإنه سينتظر في الدور الـ16 ثالث إحدى المجموعات B-E-F، والتي قد تحتلها منتخبات سوريا أو أوزباكستان أو البحرين أو الأردن أو عُمان أو تايلاند.